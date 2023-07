ISWEB AVEZZANO RUGBY: INGAGGIATO IL GIOVANE MANUEL NICITA, TALENTUOSO TREQUARTI NON ANCORA DICIOTTENNE

L’Isweb Avezzano Rugby rafforza il reparto dei tre quarti con l’acquisto di Manuel Nicita, diciotto anni da compiere a settembre, giocatore versatile in grado di ricoprire sia il ruolo di mediano d’apertura che di centro. Ragusano di nascita, lo scorso anno ha militato nell’Alghero Rugby in serie A. Un innesto di qualità e prospettiva per gli abruzzesi che allargano la rosa di giocatori a disposizione dell’head coach Vincenzo Troiani.



“Venire chiamati da un club prestigioso come l’Isweb Avezzano Rugby dà molta soddisfazione. Quando ho ricevuto la chiamata del mister e del presidente sono stato subito convinto del progetto che mi hanno illustrato. Spero di poter dare una mano ai successi futuri della squadra e non vedo l’ora di iniziare”, afferma Nicita.