Itinera – la prima edizione del festival del libro di viaggio e di altri percorsi tra Capestrano, Ofena e Villa Santa Lucia degli Abruzzi – 6/7/8 settembre

Mancano pochi giorni al via di un festival del libro di viaggio e altri percorsi tra i paesi di Capestrano, Ofena e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

“Itinera” – così lo hanno voluto chiamare le quattro ideatrici ed organizzatrici Simonetta Caruso, Gianna Giardini, Letizia Perticarini e Barbara Summa – narra il mondo attraverso il viaggio come esperienza umana in una serie di incontri con scrittori ed altri eventi che vanno dalla letteratura all’antropologia, dalla storia alla psicologia, dalla musica alla traduzione, attraverso percorsi di gusto, teatro, fumetto, fotografia, cinema, passeggiate, workshop.

Itinera vuole essere uno stimolo al viaggio e all’esplorazione di sé e dell’altro, di mondi possibili e impossibili. Invita all’ascolto, al confronto e alla riflessione, al piacere, all’attenzione e all’ambiente.

Il festival – con il patrocinio dei comuni di riferimento e della prestigiosa Accademia Medica di L’Aquila Salvatore Tomassi – si svolge nelle nostre terre della transumanza sul Tratturo Magno, dove il viaggio è parte del nostro bagaglio e sostenuto dall’Associazione Culturale Maks che cura anche tutti gli eventi di “la Dama di Capestrano”.

Tre le giornate – da venerdì 6 a domenica 8 settembre, la Valle del Tirino ospiterà scrittori, workshop e incontri molto interessanti.

Un programma completo e ampio con ospiti di tutto rilievo:

Venerdì 06.09 – Ofena AQ

ore 17:30 Apertura Festival – Presentazione Festival e Saluti delle autorità – Piazza San Carlo – Ofena AQ

ore 18:00 La scrittrice Cinzia Della Ciana presenta “Genio e Regolatezza nel Rinascimento” Scendono in campo le grandi personalità italiane di quel secolo: dal Magnifico Lorenzo alle prese con il Savonarola, all’Aretino Pietro disputante contro Lutero, dal confronto impossibile di Michelangelo con il suo Mosè alle trattative immaginarie del Vasari con Mecenate, fino a un Tasso dialogante con il suo Genio (di chiara ispirazione leopardiana). Sullo sfondo la genialità di una terra italiana che dette i natali a uomini eccezionali che fra eclettismo e tormento, partorendo regole e partendo da regole, furono tutti uomini che molto viaggiarono. Modera Letizia Perticarini – Piazza San Carlo – Ofena AQ

ore 20:00 Tutti insieme per l’aperitivo rinforzato di Stefania – costo 18 euro – prenotazione al +393476761404 – presso Bar/Ristorante Aufinium Via San Rocco – Ofena AQ

ore 21:30 Lo scrittore e traduttore Daniel di Schuler presenta “Extramundi” e di altri viaggi. “Sergio Maffazzoni è un colosso alto quasi due metri e pesante fin troppi chili. Nato a Predappio, ha preso un’inutile laurea in storia, è emigrato a Modena e poi è finito a fare il rappresentante di Lambrusco in lattina. Non granché, come mestiere. E neppure come vita. Alle soglie dei cinquant’anni gli precipita in testa il divorzio. Subito dopo, un’eredità gli offre l’occasione di fuggire nella campagna galiziana, in un palazzo in rovina. Lo trasforma in albergo, e si ritrova con il problema di attirare clienti nella remota località di Extramundi.

Modera Barbara Summa – Piazza San Carlo – Ofena AQ

Sabato 07.09 – Capestrano AQ

ore 10:30/12:30 Workshop di scrittura “Il Viaggio dell’Eroe a cura di Davide Bottiglieri – ll Viaggio dell’Eroe è un modello narrativo proposto dall’

antropologo e studioso delle religioni Joseph Campbell nel suo libro “Il mito dell’eroe con il volto di mille “. Campbell ha condotto un’ampia ricerca sulle mitologie e le tradizioni culturali di tutto il mondo, e ha individuato un modello ricorrente nelle storie e nei miti di diverse culture, che ha poi definito come il “Viaggio dell’Eroe”. In breve, il Viaggio dell’Eroe è una struttura narrativa che segue il percorso di trasformazione e crescita di un protagonista, o eroe, attraverso una serie di tappe ben definite. Questo modellosi ritrova in molti miti, leggende, opere letterarie e cinematografiche in tutto il mondo ed è diventato un concetto chiave per comprendere le storie umane attraverso i secoli. Euro 10- prenotazione al +393476761404 – presso La Dama di Capestrano – Via Aquila 7 Capestrano AQ

ore 13 pranzo libero

ore 16:00 Daniel Tummolillo Carlo Nannicola e Gianluigi Bellucci docenti dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila presentano ”Tracce – Nuovi percorsi dell’Arte Grafica” – il risultato di un progetto che, con la realizzazione di un’edizione d’arte di altissimo pregio e valore, non segna il termine di un percorso, ma l’inizio di un nuovo modus operandi che mira a rafforzare e a centrare meglio lo studio e la ricerca nell’arte della grafica, senza preclusioni ma con inclusioni e contaminazioni tra le diverse pratiche artistiche ed espressive. “L’arte è sempre stata un rifugio, un’espressione libera dell’animo umano e un ponte verso la comprensione e la connessione tra le persone. La grafica incarna questo concetto, condividendo idee e trasformando concetti astratti in forme tangibili e accessibili a tutti.” Introduce Letizia Perticarini – presso La Dama di Capestrano Via Aquila 7 Capestrano AQ

ore 18:30 Lo scrittore Antonio Diurno presenta “Cattive divise – la banda della Uno bianca” edito da AUGH!. Alla fine degli anni Ottanta, una vasta zona compresa tra le province di Bologna, Forlì e Pesaro è scossa da un susseguirsi di eventi violenti e delittuosi. Una banda che sembra inafferrabile. Poco coerenti le loro azioni, in un turbinio di rapine e omicidi. A rendere inconfondibile il loro modus operandi sono due fattori: la ferocia e l’utilizzo della stessa autovettura. La banda della Uno Bianca, così viene definita dal 1991, diventa una presenza costante nelle pagine nazionali della cronaca nera e un grosso rompicapo per le forze dell’ordine. Cattive divise ripercorre minuziosamente una delle vicende più oscure della storia del nostro Paese; un saggio dedicato anche a coloro che, per motivi anagrafici, non ne hanno vissuto o conosciuto i dettagli. Dialogano con l’autore il Questore di L’Aquila Dott. Enrico De Simone e il Commissario Capo della Divisione Anticrimine della Questura di L’Aquila Dott. Pieremidio Bianchi.

ore 20:15 Cena presso l’agriturismo Terra di Solina euro 25 prenotare al +393476761404 loc. Capo D’Acqua (Capestrano AQ)

Domenica 08.09. Villa Santa Lucia degli Abruzzi AQ

ore 10:00/12:30 Workshop di scrittura meditativa “Scriversi” con Barbara Summa – Scriversi. Scrivere per sé, scrivere di sé, seminario di scrittura meditativa. La scrittura è un potente mezzo di introspezione e in queso seminario impareremo alcuni esercizi di scrittura che ci aiutano a fare chiarezza tra i nostri pensieri e le nostre emozioni. euro 10 iscrizione al +393476761404 – Sala consiliare del Comune Via Cesare Battisti Villa Santa Lucia degli Abruzzi AQ

ore 13 Il Brunch a Tagliavè – euro 22 – prenotazioni al +393476761404 – Via Roma Villa Santa Lucia degli Abruzzi AQ

ore 15:30 Lo scrittore Antonio Massena presenta “Memorabilia” – Questo racconto, oltre a voler essere la memoria storica di un progetto culturale e artistico che ha attraversato per quasi quarant’anni, è anche l’intreccio di più storie e momenti di una città che dal 1978 ad oggi ha vissuto profondi e radicali mutamenti sociali, culturali e industriali. Storie di persone, di luoghi, di attività e realtà che hanno modificato il volto e il tessuto umano dell’Aquila. E’ la testimonianza della vita e dell’amore profusi per un’impresa che è giusto rimanga indelebilenel tempo, una testimonianza scevra da ideologismi. Ed è la storia di persone che, con esperienze diverse ma formazione culturale, sociale e politica sortita dalle stesse radici, hanno saputo crearedal nulla un progetto che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento, per le sue specificità, nazionale e non solo: il Teatro L’Uovo. Inoltre Massena ci darà delle anticipazioni sul nuovo libro di Gaston Rebuffat “La montagna è il mio mondo” edito da Ulrico Hoepli di cui ha curato la postfazione e in uscita il prossimo 11 ottobre. Dialoga con l’autore Letizia Perticarini – Via Cesare Battisti Villa Santa Lucia degli Abruzzi AQ

ore 16:45 Incontro con Massimo Giuliani – psicoterapeuta “L’importante è andare, non importa dove: ecologia del viaggio come attività non finalizzate. Dialoga con l’autore Barbara Summa Via Cesare Battisti Villa Santa Lucia degli Abruzzi AQ

ore 18 Saluti e abbracci con l’arrivederci al prossimo anno

Per informazioni visitare il sito www.itinerafestivaldellibro.com