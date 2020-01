JENNIFER, COME HERE! L’ABRUZZO TI VUOLE!

L’Aquila. L’Abruzzo, regione capolavoro della natura, chiamata il “Cuore verde d’Europa”, potrebbe, secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Centro”, diventare la casa di una celebrità dello star system. Parliamo di Jennifer Lopez. Si proprio lei, J-Lo, iconica bellezza nata e cresciuta nel Bronx, ma di origini portoricane. Starebbe cercando, stando alle sue dichiarazioni pubblicate sulla rivista Vanity Fair, un posticino tranquillo nel Belpaese,

“dove andare in bicicletta a comprare del pane, metterlo nel cestino, tornare a casa, spalmarci sopra la marmellata e mangiarlo mentre dipingo oppure mentre sono seduta su una sedia a dondolo, da dove posso godere la vista di un olivo o di una quercia e sentirne l’odore”.

La corsa all’invito è partita subito.

“Jennifer, come here”!

Così inizia la lettera che, Federico Agostinelli, il primo cittadino di Campli (TE) ha inviato alla star hollywoodiana.

“Il paesino che cerchi è in Abruzzo e si chiama Campli, uno dei borghi più belli d’Italia”. La lettera continua così: “Sappiamo, Jennifer, che hai già ricevuto proposte simili, magari da località anche più blasonate della nostra. Ma davvero vuoi preferire quei paesi già noti, dove a volte l’autenticità dei luoghi ha lasciato spazio ad uno sviluppo turistico anche troppo esasperato? Davvero preferisci quelle destinazioni (in Toscana, magari?) dove finirai per ritrovare gli stessi colleghi dello star system (da cui vuoi evadere) che vi si recano per trascorrere le loro “vacanze firmate”? Ecco, cara Jennifer, se cerchi un luogo autentico, dove riscoprire davvero i gesti semplici di ogni giorno, quel luogo è Campli. Siamo pronti a consigliarti il miglior forno dove comprare il pane, metterlo nel cestino, tornare a casa, spalmarci sopra la marmellata. Ma siamo anche pronti a consigliarti di comprare il pane, anzi un panino, e invece della marmellata, imbottirlo di porchetta. Quella di Campli, la più buona, che facciamo nello stesso modo da più di 2.000 anni. E questa cosa, cara Jennifer, puoi farla solo qui. Jennifer, come here!”.

Il sindaco di Campli firma la lettera con un: “Tuo Federico”

Ma tutti sappiamo che quando una donna è bella da far girare la testa, i pretendenti sono tanti. E spesso per conquistare il suo cuore, in questo caso quello di J-Lo, sfoggiano le “armi” migliori che possiedono. È così che anche Luciano Mucciante, sindaco di Castel del Monte (AQ), prova ad attrarre la diva americana, parlando di gastronomia e dei prodotti tipici locali. Su un primo contatto sui social, a cui darà seguito con una lettera, il sindaco parla di quanto sia buono il Canestrato, formaggio pecorino famoso in tutto il mondo. E parlando del suo Borgo, dice:

“Quale posto migliore di questo per trascorrere momenti sereni? La presenza della Lopez sarebbe una grandissima sponsorizzazione per il nostro territorio”.

Come dargli torto? Ma soprattutto, Jennifer, risponderà alle lusinghe dei sindaci abruzzesi?

Michele Rossi

fonte: Il Centro