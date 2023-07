JULIAN POTOCAR È UN NUOVO GIOCATORE DELL’ISWEB AVEZZANO RUGBY: IL FORTE SECONDA LINEA RAFFORZA IL PACK DEGLI AVANTI

Procede senza sosta la campagna acquisti dell’Isweb Avezzano Rugby. Ancora un innesto tra gli avanti per gli abruzzesi che rafforzano il pacchetto di mischia con l’ingaggio di Julian Potocar, seconda/terza linea italoargentina con numerose presenze nel rugby d’èlite internazionale. Ventotto anni, cento chili per centonovanta centimetri, si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni.

“Sono felicissimo di aver firmato un contratto con l’Isweb Avezzano Rugby e non vedo l’ora di incontrare staff tecnico e compagni di squadra – dice Julian Potocar. Ho scelto questo progetto per il potenziale che il club sta esprimendo, a partire dallo scorsa stagione quando si è arrivati quarti nonostante un girone complicato. Spero di portare in società tutto il mio entusiasmo necessario per raggiungere gli obiettivi stagionali. Posso garantire che lavorerò ogni giorno per migliorare le mie capacità e darò il massimo in ogni allenamento e partita”, conclude il giocatore.