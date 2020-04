LA CGIL DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA ESPRIME CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DELL’AVVOCATO GABRIELE TEDESCHI

Il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia ed ai suoi cari per la prematura scomparsa dell’avv. Gabriele Tedeschi venuto a mancare questa notte nell’Ospedale di Avezzano presso cui era ricoverato da diversi giorni.

Gabriele per anni è stato l’avvocato della CGIL della Provincia dell’Aquila, con lui abbiamo condiviso tantissime battaglie sindacali ed in particolare le numerose vertenze istruite e vinte con il supporto del nostro Ufficio Vertenze che lo fanno ricordare con commozione ed ammirazione dalle tante lavoratrici e lavoratori che hanno sempre avuto in lui un amico, un alleato ed un impeccabile professionista, sempre pronto all’ascolto e ad un mite consiglio con i suoi modi gentili e garbati.

Il territorio perde non solo un grande Avvocato ma anche una persona di spessore dai solidi valori che ha contribuito a scrivere la storia di questo territorio.

Da presidente dell’Ordine degli Avvocati è stato sempre in prima linea per la battaglia a difesa del Tribunale di Sulmona.

Anche se le parole sono ben poca cosa in queste circostanze, noi della CGIL non lo dimenticheremo mai e, siamo sicuri, nemmeno i tanti lavoratori che lo hanno conosciuto in questi anni.