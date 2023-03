LA CISL PROPONE RSU ED RLS PER LE ELEZIONI A POSTE ITALIANE

Elezioni RSU / RLS Poste Italiane: Scegli il tuo futuro, VOTA SLP CISL!

Il 28 e 29 marzo 2023, a oltre dieci anni di distanza dall’ultima tornata elettorale, si svolgeranno in Poste Italiane e nelle Società del Gruppo le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

La SLP Cisl di Avezzano-L’Aquila- Sulmona, ha presentato una lista unitaria con il numero massimo di candidati consentiti.

«Le nostre liste, in rappresentanza delle varie categorie di lavoratori presenti in Poste Italiane, sono formate prevalentemente da candidati donna e giovani» – commenta Alessia D’Amadio, Coordinatore Slp Cisl Avezzano – «Occorre costruire una nuova classe di dirigenti sindacali, la cui disponibilità e le capacità relazionali siano sostenute da un solido bagaglio di competenze e determinazione necessarie per affrontare al meglio le sfide quotidiane».

«Siamo fiduciosi che i lavoratori sapranno apprezzare il lavoro e l’impegno di chi è sempre stato presente fisicamente sui luoghi di lavoro, mettendo al servizio di tutti, iscritti e non, la propria disponibilità e competenze professionali»