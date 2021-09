La ISWEB Avezzano Rugby ritrova il pubblico di casa dopo un anno e mezzo. L’ex azzurro Quartaroli entra nello staff tecnico

Avezzano. Dopo un anno e mezzo di stop causa pandemia, si torna a giocare sul campo di via dei gladioli. Domenica, alle 15.30, la ISWEB Avezzano Rugby, affronterà l’Arnold Rugby, formazione romana di serie C, nel corso dell’ultima amichevole in vista dell’inizio di campionato prevista per il 17 ottobre prossimo. I gialloneri, guidati dal tecnico Pierpaolo Rotilio, hanno lavorato duramente in settimana per affinare il piano di gioco anche grazie al lavoro svolto da Vincenzo Troiani e Roberto Quartaroli.

Quest’ultimo, ex atleta di nazionale e Barbarians, è stato inserito nello staff tecnico della prima squadra come specialista nel gioco dei trequarti. “Sono felice per questa nuova esperienza nella quale mi tuffo con entusiasmo e voglia di apprendere quanto più possibile”, spiega l’ex trequarti di Zebre e Fiamme Oro, “ringrazio l’ISWEB Avezzano Rugby per questa opportunità”.

Prosegue il recupero degli infortunati: è lunga la lista degli atleti fermi ai box alla quale si aggiunge anche la seconda linea Cristian Martini per un affaticamento al polpaccio riportato domenica scorsa. Mister Rotilio avrà a disposizione i giovani dell’under 19, alcuni dei quali sicuramente domenica scenderanno in campo.