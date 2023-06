“LA MONTAGNA SI TINGE DI ROSA”, ALLA SCOPERTA DEL RAPPORTO STORICO DONNA-MONTAGNA ABRUZZESE

Domenica 18 giugno torna la manifestazione “La montagna si tinge di rosa”

Nata 5 anni fa da un’idea delle donne del CAI Abruzzo, guidate dalla Presidente della commissione TAM (Tutela Ambiente Montano) Alejandra Meda, con l’intento di dare visibilità all’opera silenziosa ma importantissima delle donne che frequentano la montagna, ha riscosso in questi anni consensi e successi crescenti testimoniati dalla partecipazione di centinaia di persone alle edizioni precedenti.

La giornata “La montagna si tinge di rosa” è nata proprio per raccontare le storie delle donne abruzzesi pioniere nella frequentazione e custodia delle nostre “terre alte”.

Le donne, nel corso dei secoli, sono riuscite a sopravvivere in ambienti montani, mantenendo uno stretto rapporto con la natura, sfruttando le risorse ma, allo stesso tempo, conservando e curando il territorio.

Oggi numero delle donne che frequentano le montagne è in forte crescita ed è proprio da loro che viene la spinta all’innovazione, il bisogno di qualità, la volontà di recupero delle tradizioni. È innegabile che il connubio donna-montagna genera armonia, conoscenza e sviluppo dei territori.

Quest’anno, nel centenario del PNALM, la giornata sarà dedicata alle “donne del parco”, ovvero a coloro che si prendono cura di questa straordinaria risorsa: guardie forestali, guide, amministratrici, artigiane…

L’appuntamento è per domenica 18 giugno a Civitella Alfedena. La giornata inizia con una bellissima passeggiata partendo da Civitella Alfedena per dirigersi alla valle Iannanghera con la guida attenta delle donne guardiaparco. Si passeggerà nel bosco, tra i maggiociondoli in fiore, e poi nella bella fustaia di faggio per scendere poi verso il lago di Barrea.

Il rientro al paese è previsto nel primo pomeriggio dove ad attendere gli escursionisti ci saranno le brave artigiane del Parco con i loro prodotti.

È possibile partecipare alla manifestazione prenotandosi presso le sezioni CAI del territorio