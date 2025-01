La Nazionale under 20 si raduna: ci sono anche due giocatori dell’Isweb Avezzano Rugby tra i convocati

Avezzano. Il tallonatore Damiano Di Censi e la terza linea Simone Del Vecchio sono tra i convocati dal coach Roberto Santamaria per il raduno della Nazionale under 20 che si terrà a Treviso dal 7 al 15 gennaio in vista del Sei Nazioni di categoria.

I due sono alla prima stagione con la maglia dell’Isweb Avezzano Rugby e hanno dato dimostrazione del loro valore con una serie di prestazioni convincenti e un’importante costanza di rendimento per essere al debutto in serie A1. La loro convocazione arriva quando agli abruzzesi manca una sola partita per concludere il girone d’andata che si concluderà sabato 18 gennaio con la partita casalinga contro il Verona Rugby.

Soddisfatto il Presidente Alessandro Seritti: “Damiano e Simone sono due ragazzi perbene, oltre che ottimi atleti. La convocazione è il giusto premio al loro impegno e motivo di orgoglio per la nostra società che negli ultimi anni ha lanciato numerosi giovani verso importanti carriere. Merito questo del grande lavoro dello staff tecnico e del continuo sostegno da parte del gruppo squadra”.