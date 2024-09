“LA POETESSA ALESSANDRA DELLA QUERCIA SI CLASSIFICA AL SECONDO POSTO CON IL SUO LIBRO NEL PREMIO INTERNAZIONALE D’ECCELLENZA “CITTÀ DEL GALATEO – ANTONIO DE FERRARIIS” XI EDIZIONE”

Con profonda gioia e con indescrivibile orgoglio ho appena appreso di essere presente con il mio nome tra i selezionati del prestigioso Premio Internazionale d’Eccellenza “Città del Galateo – Antonio De Ferrariis”, XI Edizione 2024 Milano.

Sono felicissima di essermi classificata al secondo posto con il mio libro di poesia “Accarezzando l’ignoto”, edito Hatria Edizioni. È un immenso onore per me, soprattutto perché questo speciale concorso è stato organizzato dal Comitato Scientifico dell’Associazione Culturale Internazionale VerbumlandiArtAps, di rinomata professionalità e notevole valore, in continua e fervida attività e che, com’è spiegato egregiamente sul sito ufficiale, di cui vi lascio il link alla fine dell’articolo, “è un gruppo di esperti e professionisti che collaborano con la nostra Associazione Culturale che è impegnata nella promozione delle arti, della letteratura e della cultura in generale.

Il Comitato ha il compito di valutare, selezionare e supervisionare le attività culturali e artistiche promosse dall’Associazione, garantendo che queste rispettino elevati standard di qualità e rilevanza.

Il Comitato include Accademici, Critici d’Arte, Scrittori, Artisti e altre figure di rilievo nel panorama culturale, che offrono le loro competenze per sostenere e valorizzare i progetti dell’Associazione. Le loro responsabilità possono comprendere la valutazione delle opere presentate per mostre, concorsi letterari, eventi culturali e altre iniziative promosse da VerbumlandiArtAps e sono di supporto professionale in tutte le attività di carattere culturale e sociale.”



Ringrazio dal profondo del cuore l’eccelsa giuria, composta da personalità di spicco del variegato e fascinoso universo letterario, che ha ritenuto valida ed interessante la mia raccolta poetica, apprezzandone il contenuto e cogliendone il senso più recondito.

Lascio il link del sito dell’Associazione e, di seguito, quello con la classifica dettagliata di tutti i premiati, facendo i più sinceri complimenti ad ognuno di loro!

Inoltre, per chi avesse curiosità di scoprire altri dettagli in più sul mio libro “Accarezzando l’ignoto“,lascio i link della descrizione presente sul sito della Tipografia Hatria e gli articoli che ho scritto ad hoc.

