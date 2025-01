La Polizia di Stato dona panettoni ai più bisognosi.

Il Questore di Pescara Carlo Solimene, che in questo periodo di festa ha fortemente voluto dare forma concreta al concetto di solidarietà, nella mattinata del 5 gennaio 2025, ha incontrato il delegato regionale della Caritas.

Durante l’incontro, che rientra tra le iniziative di prossimità promosse dalla Questura di Pescara, è stato evidenziata, dal Questore, l’importante opera che la Caritas svolge quotidianamente, in particolare nei confronti dei più fragili, che spesso patiscono, soprattutto nei periodi di festa, il senso di solitudine e di emarginazione.

Il Questore e tutto il personale della Questura hanno voluto manifestare un segno di vicinanza e di sostegno per i bisognosi, offrendo un contributo attraverso la donazione di 40 panettoni per le due mense, presenti a Pescara e Montesilvano, gestite dalla stessa Caritas.

Tale iniziativa ha voluto rappresentare un gesto di vicinanza alle persone in difficoltà ed a chi, giorno dopo giorno, lavora per offrire speranza e sostegno, incarnando appieno lo spirito della Polizia di Stato “Esserci sempre” accanto alle persone e in ogni circostanza.