LA POLIZIA LOCALE E LA GUARDIA COSTIERA SEQUESTRANO 3000 PEZZI DI MERCE CONTRAFFATTA

Unità della Polizia Locale e Guardia Costiera hanno sequestrato quattro carri di grosse dimensioni per un totale di circa 3000 pezzi e 20 borse contraffatte. Gli ambulanti abusivi sono stati bloccati poco prima di iniziare il loro giro fra i bagnanti.Molto importante il supporto di un agente della polizia locale che, con la sua e-bike, a pedalata assistita, è riuscito a localizzare i proprietari dei carrelli durante l’attività di monitoraggio.

A seguito di alcune intemperanze da parte degli abusivi, tutti extracomunitari e provenienti dal nord Africa, è stato richiesto il supporto dei carabinieri, arrivati immediatamente sul posto con due pattuglie.

“Il ripristino della legalità è una delle priorità di questa amministrazione comunale – spiega il sindaco Ottavio De Martinis – che fin dal suo insediamento ha voluto, grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine e agli sforzi quotidiani della nostra polizia locale, dare ordine e sicurezza al territorio. Un plauso per l’operazione di oggi che si è svolta, grazie anche al supporto dei nuovi mezzi dei nostri agenti. Un ringraziamento ai carabinieri e alla guardia costiera e naturalmente agli uomini della municipale guidati dal comandante Nicolino Casale. I controlli saranno ripetuti nei prossimi giorni e anche dopo ferragosto”.”Abbiamo assestato un colpo durissimo al commercio illegale – dice il consigliere delegato alla Sicurezza Marco Forconi – . Tutti i prodotti sequestrati sono privi di certificazione e tracciatura, potenzialmente nocivi. È intollerabile che in un momento di grave crisi economica come quello che stiamo vivendo alcuni commercianti possano eludere i controlli alla luce del sole mentre la stragrande maggioranza è ligia ai protocolli sanitari. Nelle prossime attività saranno sanzionati anche i cittadini che acquistano merce”.