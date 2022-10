LA PROTEZIONE CIVILE DI CELANO A FIANCO DELLA RICERCA CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA

Anche la Protezione Civile di Celano sarà in piazza il 1 e il 2 ottobre per la raccolta fondi a favore della ricerca contro la sclerosi multipla. Manifestando la propria adesione e disponibilità alla lodevole iniziativa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile il Gruppo di volontari operativo di Celano si è subito attivato, con l’allestimento di un gazebo in piazza IV Novembre, per la raccolta fondi denominata “La Mela di Aism”. Nel gazebo predisposto per l’occasione, infatti, i volontari procederanno alla vendita dei sacchetti di mele il cui ricavato appunto sarà devoluto all’Aism e destinato alla ricerca scientifica per debellare la sclerosi multipla.

Orari : sabato dalle 16:00/18:00

Domenica dalle 10:00/13:00 – 17:00/19:00