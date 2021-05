L’ABRUZZO DELLA CULTURA IN LUTTO È MORTA RITA MANCINI, EX DIRETTRICE DEL CASTELLO PICCOLOMINI DI CELANO

Si è spenta a 67 anni la dottoressa Rita Mancini, storico dell’arte e per molti anni direttrice del Polo Museale del castello Piccolomini di Celano.

Una notizia che sta facendo rapidamente il giro della Regione, dove la dottoressa Mancini era conosciuta ed apprezzata per il suo spessore culturale e la sua bontà.

Per molti anni è stata la responsabile del Castello Piccolomini di Celano, all’interno del quale sorgono diverse mostre. Una storica dell’arte a tutto tondo, amante della cultura era sempre pronta a far ospitare all’interno del maniero trecentesco mostre e attività culturali che coinvolgessero non solo gli avventori del Castello, ma soprattutto i giovani.

A Celano ha lasciato un bellissimo ricordo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla, amava aprire le porte del maniero agli studenti di tutte le scuole, cordiale e disponibile sempre con tutti.

Rita Mancini lascia il marito e due figli.

I funerali si celebreranno venerdì 21 maggio alle 10:00 nella chiesa di San Giovanni ad Avezzano.