L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CITTÀ DI PESCINA IN COLLABORAZIONE CON ANBIMA ABRUZZO APS PRESENTANO IL CONCERTO IN ONORE DI SANTA CECILIA 2023 (PATRONA DELLA MUSICA)

Presso la Chiesa di San Giuseppe a Pescina (AQ) alle ore 17:00- ingresso libero

Apertura concerto del Circolo Musicale Banda I Leoncini d’Abruzzo Città di Pescina (AQ) e quest’anno come Ospite d’Onore ci sarà la BANDA MUSICALE DELLA GENDARMERIA VATICANA, per un pomeriggio all’insegna della buona musica e dell’inclusione.

La Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria è stata fondata nel 2007 dalle Autorità governatoriali.

La Banda, diretta dal M° Stefano Iannilli è affidata al Vice Commissario Mauro Colaiacomo, responsabile della disciplina e dell’impiego.

L’attuale organico è di circa 100 elementi tutti volontari, diplomati in conservatorio, di elevata professionalità e profonda vocazione musicale, alcuni provenienti dalle diverse Bande Militari Italiane.

I Musicisti esecutori, indossano una elegante uniforme blu che riprende quella indossata dai Gendarmi in servizio ordinario. La Banda ha recuperato i compiti e le funzioni proprie della storica Banda della Gendarmeria Pontificia.

Quest’ultima, nata nel luglio del 1851, era a quel tempo rinomata provenendo dal Corpo dei Veliti Pontifici dove l’organizzazione musicale era stata attentamente curata.

La Banda, apprezzata per la varietà del suo repertorio e per la precisione formale delle esecuzioni, si è esibita in diverse occasioni alla presenza del Santo Padre in piazza San Pietro e nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo durante la festa di San Michele Arcangelo Patrono della Gendarmeria, nel 2009. Si è esibita in numerose occasioni riscuotendo sempre un successo e suscitando ammirazione per le sue interpretazioni.

È da sottolineare come le virtù musicali, la passione per la buona musica e l’attaccamento ai sani valori cristiani uniscono in un tutt’uno gli elementi di questa Banda che come precedentemente è stato messo in risalto, prestano il loro contributo in via del tutto volontaria.