L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AIELLI SI STRINGE AL DOLORE DELLA FAMIGLIA MANNUCCI

La morte del giovane caporal maggiore Mauro Mannucci ha scosso l’intera regione e non solo. Un lutto che ha colpito anche il mondo sportivo in particolare degli amanti della bici.

L’amministrazione comunale di Aielli, il gruppo alpini Aielli, la Mtb Avezzano e la cittadina tutta, si stringono al dolore della famiglia Mannucci per la tragica scomparsa del giovane Caporal Maggiore Mauro, che il 29 agosto aveva preso parte alla Sirente Bike Marathon e solo qualche giorno dopo, il 2 settembre è stato vittima di un incidente in sella alla sua amata bici.