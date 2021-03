L’AQUILA. AL VIA LA CAMPAGNA DI SICUREZZA “ROADPOL SEATBELT” – L’IMPORTANZA DELLE CINTURE DI SICUREZZA

Oggi prende il via la campagna europea congiunta denominata ROADPOL – SEATBELT, finalizzata a diffondere la sicurezza stradale, mediante l’uso delle cinture di sicurezza, che durerà dall’8 al 14 marzo 2021.

Il Compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo ed il Molise ha organizzato servizi specifici in tutte le province ricadenti nel territorio di competenza, con l’obiettivo di effettuare controlli mirati e contrastare il mancato uso delle cinture di sicurezza. La Polizia Stradale richiama la massima attenzione al rispetto della norma, assolutamente indispensabile a salvaguardare in caso di impatto o improvviso arresto della marcia l’incolumità del conducente e dei passeggeri, specie se si tratta di bambini.

Nei giorni trascorsi sono stati effettuati diversi dispositivi.

In particolare nel comune di Scoppito, sulla SS 17 località Sassa, sono stati reiterati i controlli per la velocità: 66 i veicoli controllati, 76 le persone e 35 violazioni contestate, tra cui 16 per superamento dei limiti di velocità e 4 per mancato uso delle cinture di sicurezza.