L’AQUILA: DIREZIONE ASL SU CASO DI MININGITE: “FORMA NON CONTAGIOSA, NESSUN PERICOLO PER LA POPOLAZIONE”

“Il tipo di meningite da cui è affetta la paziente non ha carattere contagioso, non necessita di profilassi e non rappresenta quindi un pericolo per la popolazione”

Lo precisa la direzione Asl in merito al caso di meningite riscontrato su una donna che da mercoledì scorso è ricoverata all’ospedale di L’Aquila.

“La donna è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del San Salvatore”

“La direzione della Asl ha informato il sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi, per avviare eventuali azioni congiunte che però al momento non si rendono necessarie”