L’Aquila è Capitale della Cultura Arcigay 2025 per celebrare il bicentenario della nascita di Karl Heinrich Ulrichs

Domenica 1° settembre 2024 si è tenuta, presso la sepoltura di Karl Heinrich Ulrichs nel Cimitero Monumentale dell’Aquila, l’annuale commemorazione di Arcigay «Massimo Consoli» L’Aquila e di Arcigay nazionale in ricordo di una persona che è stata uno dei pilastri fondamentali della storia del Movimento LGBTQIA+.

Ulrichs, nato ad Aurich in Germania il 28 agosto 1825, ha pubblicato opuscoli e libri sulla condizione omosessuale, creando le basi per le elaborazioni dei decenni successivi, e il 27 agosto 1867 fece il primo coming out della storia al Sesto Congresso dei Giuristi Tedeschi a Monaco, per chiedere l’abolizione delle leggi contro l’omosessualità. Lasciata la Germania, scelse l’esilio in Italia e morì all’Aquila il 14 luglio 1895.

Durante la commemorazione Patrizia Passi, presidente di Arcigay dell’Aquila, e Claudio Tosi, responsabile cultura di Arcigay nazionale, hanno annunciato che il Consiglio Nazionale di Arcigay, cioè l’assemblea di tutte le 74 Arcigay d’Italia, ha conferito il titolo di Capitale della Cultura Arcigay 2025 all’Aquila, in virtù del fatto che il 2025 sarà l’anno del bicentenario della nascita di Ulrichs.

«È venuto il momento di dare alla figura di Ulrichs il riconoscimento che merita, recuperando la sua storia e la forza del suo pensiero, perché tornino ad essere utili anche per la società di oggi.»: questa la dichiarazione congiunta della Presidente Passi e del responsabile Tosi. Per questo nel 2025 Arcigay Nazionale, insieme al circolo territoriale, renderà L’Aquila il riferimento per una riflessione sulla storia del Movimento LGBTQIA+, attraverso eventi in collaborazione con diverse realtà della città, della regione Abruzzo, d’Italia e d’Europa.

Inoltre il Consiglio Comunale dell’Aquila ha approvato la mozione presentata dal Consigliere Lorenzo Rotellini con cui è stata chiesta la riqualificazione della tomba di Ulrichs nel Cimitero Monumentale. Nella mattinata di mercoledì 29 agosto gli operai del Comune hanno provveduto all’installazione di una targa commemorativa e alla pulizia del sito.