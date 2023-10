L’AQUILA E PROVINCIA: LA POLIZIA DI STATO CONTRO ALCOL E DROGA PER LA SICUREZZA DELLE STRADE

La Polizia di Stato ancora in campo per contrastare la guida in stato di alterazione psicofisica: nel weekend appena trascorso, in tutta la provincia, numerosi sono stati i controlli della Polizia Stradale al fine di contrastare quelle condotte di guida che sono le principali cause di incidentalità stradale.

In particolar modo è stato attenzionato il weekend, per evitare il fenomeno delle “stragi del sabato sera”, con risultati importanti.

La sera di venerdì 27 ottobre, a L’Aquila, la Sezione Polizia Stradale ha messo in campo 4 pattuglie che hanno controllato 71 conducenti: 6 sono state le infrazioni al Codice della Strada contestate e 5 i punti decurtati complessivamente dalla patente.

Durante i controlli, è stata individuata una persona che guidava con una patente falsa, ovviamente sequestrata. Lo stesso è stato sanzionato per guida senza patente (con una sanzione prevista di 5100 euro), il veicolo è stato fermato e la carta di circolazione ritirata.

Nella serata di sabato, ad Avezzano tre pattuglie della Polizia Stradale insieme a personale medico e sanitario della Questura di L’Aquila hanno controllato 44 conducenti, di cui due sono risultati positivi all’etilometro e ai quali, oltre la contestazione delle violazioni del Codice della Strada, è stata ritirata la patente in attesa della procedura di sospensione.

22 sono state le violazioni al Codice della Strada contestate e ben 30 i punti dalla patente decurtati in totale; un’autovettura sottoposta a fermo.

I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi week end al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza stradale.