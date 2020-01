L’Aquila. Secondo le prime ricostruzioni, nell’incidente di oggi pomeriggio sulla statale 80, ci sarebbe un ferito e al momento non si conoscono le sue condizioni. Sono rimaste coinvolte due auto ed è stato necessatio chiudere la strada al traffico per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.

Sul posto, sono intervenuti il 118 coadiuvati dai Vigili del Fuoco, il personale dell’Anas si è occupato della viabilità.

fonte: Abruzzoweb