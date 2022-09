L’AQUILA. LA POLIZIA AVVIA IL PROGETTO ZEUS PER CONTRASTARE LA VIOLENZA SULLE DONNE

POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA : CONTINUANO LE INIZIATIVE PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE A TUTELA DELLE VITTIME ATTRAVERSO LA RIEDUCAZIONE DEL REO.

Oggi il Questore di L’Aquila, Dr. Enrico DE SIMONE, e il Presidente della Cooperativa “L’Elefante s.c.s.”, Avvocato Marcone Cristina, hanno firmato un protocollo d’intesa con il quale si impegnano, reciprocamente e ciascuno per i propri aspetti, a collaborarenell’attuazione delle disposizioni previste dalla legge n° 119/2013, che ha convertito il d.l. n° 93/2013, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”, norme che vanno a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere.

Con l’atto firmato oggi la Questura di L’Aquila intende consolidare il proprio rapporto di collaborazione con gli organismi specificatamente impegnati in ambito provinciale al fine di intervenire sul delicato argomento della violenza di genere anche in un’ottica di rieducazione del reo, concretizzando i principi sanciti nel progetto “ZEUS” promosso dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In particolare i protocolli scaturiti dal progetto “Zeus” su tutto il territorio nazionale mirano a:

-garantire una risposta immediata e integrata ai fenomeni di violenza, offrendo all’ammonito un percorso trattamentale a cura di una equipe di professionisti, specializzati nel trattare gli autori di violenza e con l’obiettivo di stimolare il confronto tra i soggetti coinvolti;

-condividere un piano di intervento integrato e sinergico;

-monitorare il fenomeno della violenza sul territorio, in un’ottica di potenziamento del lavoro in rete.

In particolare, l’attività di rieducazione è prevista dall’art. 3, comma 5 bis, della l. 119, che nel normare lo strumento dell’ammonimento da parte del Questore, contestualmente pone a suo carico l’obbligo di informare l’autore della violenza, domestica o di genere, dell’esistenza sul territorio di servizi finalizzati ad intervenire nei suoi confronti per prevenire il rischio della recidiva nella violenza .

La sede della Cooperativa “L’Elefante s.c.s.”, in L’Aquila, è ubicata in Via San Marciano nr. 20.