L’AQUILA : MOVIDA, DENUNCIATO UN MINORE E SEQUESTRATI UN TIRAPUGNI E DODICI DOSI DI CANNABINOIDI

Lo scorso fine settimana personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sulmona, nell’ambito dei controlli disposti dal Questore di L’Aquila per contrastare fenomeni illegali durante la “movida” del fine settimana, ha sequestrato un tirapugni, dodici dosi di cannabinoidi, denunciato un minore e segnalato un altro, al Prefetto, come consumatore di sostanze stupefacenti.

In particolare, i poliziotti, impegnati in orario serale nel controllo del centro storico della cittadina peligna, notavano un giovane che alla vista degli operatori cercava di allontanarsi repentinamente. Il minore rincorso ha cercato di disfarsi nell’immediato di 8 involucri, contenenti circa 3,5 gr di hashish, ma raggiunto dagli agenti, veniva sottoposto ad un controllo nel corso del quale, nel tentativo di divincolarsi con forza, mordeva la mano di uno dei poliziotti coinvolti. Il giovane è stato trovato anche in possesso di un tirapugni.

Le attività investigative, si sono successivamente estese anche presso l’abitazione dello stesso, ove, nel corso della perquisizione effettuata, veniva rinvenuta e sequestrata un’ulteriore dose di stupefacente, di tipo “marjuana”.

In relazione alla condotta posta in essere, il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di L’Aquila per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni dolose e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Inoltre, gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento di alcuni ragazzi nel corso del controllo al giovane, decidevano di procedere anche nei loro confronti, rinvenendo ulteriori tre dosi di hashish, del peso di circa 1,5 grammi, addosso ad un di loro, anch’egli minorenne. Lo stesso è stato segnalato al Prefetto di L’Aquila come consumatore di sostanza stupefacente.