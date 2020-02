L’AQUILA. NUOVE AUTORIZZAZIONI PARCHI COMMERCIALI. FEDELE (M5S): “SCARSO INTERESSE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL RILANCIO DEL CUORE DELL’AQUILA”

Il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Fedele interviene sul tema delle autorizzazioni per nuovi parchi commerciali nell’immediata periferia dell’Aquila. “Ho appreso, – afferma – con reale sconcerto, la decisione della commissione territorio del Comune di votare due variazioni urbanistiche, preludio alla nascita di nuovi parchi commerciali nella periferia aquilana. Questo tipo di scelte rappresentano quanto di più lontano ci sia dalla rinascita e rivitalizzazione del centro storico della città, vero cuore pulsante cittadino. È un modo di agire anacronistico rispetto sia all’attuale situazione del commercio, che vive un profondo periodo di crisi strutturale, che ai bisogni reali di una città e della sua popolazione, che avrebbe più che mai bisogno di recuperare la normalità attraverso una rivitalizzazione del centro e dei Quarti che lo compongono”.

“L’amministrazione Biondi – continua Fedele – da anni ripete slogan sul rilancio del cuore cittadino, salvo poi agevolare principalmente la creazione di nuove iniziative lontane dal centro della città. Il Sindaco deve dare, una volta per tutte, una spiegazione plausibile a una cittadinanza che aspetta invano da troppo tempo. E soprattutto, meritano risposta i titolari di attività commerciali che, con coraggio, continuano a investire nelle zone centrali dell’Aquila, nonostante la cronica assenza di uffici pubblici”.

“Venire a sapere della riapertura di un pezzo di storia del commercio aquilano, come il negozio di abbigliamento di Raffaele Panarelli, riempie il cuore di gioia e di orgoglio. Eppure, al tempo stesso, siamo costretti a constatare che l’importanza del rilancio del centro storico dell’Aquila sia stata pienamente compresa dai commercianti mentre ancora, in Giunta e in Consiglio Comunale, c’è un inspiegabile immobilismo”, conclude.