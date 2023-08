L’AQUILA: PRODUZIONE E SPACCIO DI STUPEFACENTI, ARRESTATO 36ENNE

La sera di lunedì, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un 36enne poiché trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente tipo marijuana.

Gli investigatori della sezione antidroga, da tempo impegnati in servizi mirati a contrastare lo spaccio degli stupefacenti nel capoluogo, sono stati ancora una volta pronti ad intervenire per contrastare il commercio illegale della droga. L’attività di indagine scaturita si è conclusa nella serata di lunedì, con il sequestro di kg 15 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, essiccata, contenuta in 33 secchi di plastica e 29 piante di della stessa sostanza coltivate e conservate all’interno di una serra.

Le successive indagini hanno completato il quadro accusatorio nei confronti dell’uomo documentando, oltre alla produzione, anche la cessione dello stupefacente.

A termine dell’attività investigativa l’uomo veniva tratto in arresto e accompagnato presso la sua residenza a disposizione dell’AG.

Questa mattina nel corso dell’udienza di convalida, sono stati confermati gli arresti domiciliari.

Quest’ultimo risultato rappresenta l’ennesimo colpo al fenomeno della spaccio di droga che coinvolge il territorio aquilano.