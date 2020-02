L’AQUILA, SINDACO BIONDI: PERSONE A CONTATTO CON PAZIENTE POSITIVA AL CORONAVIRUS IN ISOLAMENTO FIN DAL PRIMO MOMENTO

Pierluigi Biondi, sindaco di L’Aquila

Coronavirus, primo caso accertato all’Aquila; il sindaco Pierliugi Biondi: “Sentite immediatamente Asl e Regione, persone a contatto con paziente in isolamento fin dal primo momento”

“Sin dal primo momento in cui si è avuto il sospetto, le persone venute in contatto con la donna e risultata positiva al test per il coronavirus, sono state messe in sorveglianza attiva e isolamento domiciliare”. A darne notizia è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che, appena venuto a conoscenza del primo caso all’Aquila, ha preso contatto con il direttore generale dell’Asl, Roberto Testa, con il Servizio di Igiene, Epidemiologia, e Sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione, con il presidente della Regione, Marco Marsilio, e con il Dipartimento regionale di Protezione Civile. La paziente risultata positiva, proveniente dalla Lombardia, è ricoverata presso il reparto di malattie infettive dell’Ospedale dell’Aquila. Testa, infine, ha comunicato al sindaco che le condizioni della paziente non destano preoccupazioni