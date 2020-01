L’AQUILA. VIGILI DEL FUOCO INTERVENGONO PER LIBERARE COPPIA CHIUSA IN BAGNO

L’Aquila. Questa notte verso l’1:30 i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per liberare una coppia chiusa a chiave in bagno dalla figlioletta di pochi anni. Dopo svariati tentativi di farsi aprire la porta dalla bambina non hanno esitato a chiamare il 115, intervenuto tempestivamente. Disavventura che alla fine ha assunto anche contorni comici ma ha comunque generato preoccupazione e ansia ai due malcapitati.

fonte: radiolaquila1.it