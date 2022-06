L’attore Enzo De Caro sulle note di Piazzolla e a passo di tango

Più di un recital, più di un’opera in prosa, più di una pièce teatrale. Il Passo dell’Angelo è un viaggio appassionante tra le pieghe dell’anima

Forza, gioia, tristezza, voluttà, energia, vita, questi i cardini del recital “Il passo dell’angelo” in programma al Teatro Talia di Tagliacozzo, il prossimo 17 giugno, alle ore 21.00, con la partecipazione straordinaria dell’attore, cabarettista, sceneggiatore e regista Enzo De Caro, uno dei volti cinematografici più amati nel nostro Paese. Due progetti in uno, quello artistico del protagonista del recital De Caro e quello poetico firmato dal vate molisano Gianfranco Rossodivita, autore pluripremiato, che si fondono per sottolineare la forza della poesia interpretata e unita alla musica.

I maestri Massimiliano Pitocco e Paola Crisigiovanni e l’attore Enzo De Caro

“Il passo dell’angelo” è più di un recital, più di un’opera in prosa, più di una pièce teatrale. È poesia, recitazione, sensualità, passione, passi danzati a suon di tango, spiritualità, armonia, con i richiami ai poeti argentini come Borges e, naturalmente, alle note di Piazzolla, Filiberto, La Pera, Gardel e del contemporaneo abruzzese Simone Marini. Una colonna sonora d’eccezione affidata all’esecuzione magistrale di professionisti di grande pregio come il maestro Paola Crisigiovanni, pianista, compositrice, arrangiatrice, musicista tra le più stimate del nostro panorama musicale, che da anni condivide palcoscenici nazionali e internazionali con artisti di fama mondiale. Al suo fianco, lo straordinario maestro Massimiliano Pitocco, bandoneonista, fisarmonicista, organista e compositore conosciuto in tutto il mondo e di recente insignito del “Premio 100 eccellenze italiane”.

I ballerini Alessandro Moro e Bruno Daniel Ciarfella

Le coreografie e i balletti invece saranno a cura dei maestri e campioni di ballo Alessandra Moro e Bruno Daniel Ciarfella.

Appuntamento al Teatro Talia di Tagliacozzo (AQ), Piazza Matteotti, il prossimo 17 giugno alle ore 21.00

