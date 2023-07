L’AVEZZANO CALCIO IN RITIRO A CHIANCIANO TERME (SI) DAL 31 LUGLIO AL 13 AGOSTO

Il presidente Pecorelli: “Rosa competitiva ma se ci saranno le condizioni la miglioreremo”

E’ ufficiale: la prima squadra dell’Avezzano calcio svolgerà la preparazione al prossimo campionato di serie D a Chianciano Terme, in provincia di Siena, dal 31 luglio al 13 agosto. Il quartier generale della comitiva biancoverde sarà l’Atlantico Palace Hotel dove alloggerà durante le due settimane del ritiro precampionato. La scelta della location di Chianciano Terme risponde alle caratteristiche logistiche indicate nei giorni scorsi dal presidente Andrea Pecorelli per coniugare al meglio le diverse esigenze di allenatore, calciatori, preparatori e staff.

Questa la lista dei 29 convocati a disposizione dell’allenatore Giuseppe Ferazzoli:

Portieri: Brusca (classe 2005), Cardoso 2005, Sarracino 2004, Suisso 2005

Difensori: Cattaneo, Filippini, Forte F., Pertosa, Pietrangeli 2005, Pinelli, 2005, De Silvestro 2004, Golia 2004

Centrocampisti: Forte D., Lapenna, Luciani, Pastore, Verna, Marzuillo 2004, Montecolle 2005, De Almeida 2003, Cunha 2005

Attaccanti: Angelilli, Bolo, D’Alessandris, De Silvestro, Roberti, Senesi, Makrill 2003, Glelison 2004

Tra tre giorni scatterà dunque la fase preparatoria della stagione, in un clima caratterizzato da fiducia e voglia di fare. “La società”, dichiara il presidente Pecorelli, sta mettendo in campo tutte le risorse e i mezzi necessari per allestire una compagine che sappia rappresentare al meglio i colori biancoverdi nel prossimo torneo. Siamo certi di aver allestito una rosa competitiva ma restiamo comunque alla finestra per vedere, qualora ci saranno le condizioni, di migliorare ulteriormente la squadra. L’auspicio è che ci sia il massimo impegno da parte di tutti e piena sinergia tra tifosi, società, squadra e istituzioni locali.”