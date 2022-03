LE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA: IN VISITA A TRASACCO E ORTUCCHIO

“Il 26 e 27 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera che quest’anno hanno raggiunto la trentesima edizione.

La Delegazione FAI della Marsica in occasione di queste “trenta primavere” propone tre splendidi itinerari:

una visita al borgo di Ortucchio che comprenderà il Castello Piccolomini e la Chiesa di Sant’Orante; una visita al borgo di Trasacco durante la quale verranno esplorate le Antiche Ruette, la Basilica di San Cesidio e Rufino con la Torre di Febonio;

e l’eccezionale apertura del Museo tecnologico della Telespazio, solitamente chiusi al pubblico.



La prenotazione sarà obbligatoria su www.giornatefai.it solamente per le visite al Museo della Telespazio che si terranno sabato 26 e domenica 27 in un unico turno con partenza alle ore 10:00, mentre le visite ad Ortucchio e Trasacco saranno aperte a tutti e si svolgeranno negli stessi giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30 (partenza visite ogni 30 minuti – max 25 persone)



Quest’anno le visite guidate nei borghi saranno a cura degli studenti del Liceo Statale “Benedetto Croce” di Avezzano che hanno aderito al progetto Apprendisti Ciceroni del Fai ed a cui va un ringraziamento speciale insieme al Dirigente Scolastico Prof. Attilio D’Onofrio, al responsabile del progetto Prof.ssa Giovanna Cipolla e a tutti i docenti coinvolti nella formazione dei ragazzi: Prof.sse Erika Gigli, Emanuela Doganieri, Andrea Oddi.



Un particolare ringraziamento inoltre alla Telespazio e alla Fondazione Leonardo che ci permetteranno un’esperienza unica e al contempo si ringraziano le amministrazioni comunali di Trasacco e Ortucchio per la preziosa collaborazione”.