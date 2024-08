Le più belle melodie del Cinema nelle Vacanze luchesi

Tornano ad accendere la serata estiva marsicana le più belle melodie del cinema, nell’interpretazione dei valenti musicisti dell’Orchestra da Camera dell’Istituzione Musicale Abruzzese, con la direzione del M° Francesco Fina.

L’appuntamento è previsto per la serata di oggi, 8 agosto, alle 21.30, in piazza Umberto I, ed è annoverato nella rassegna estiva a tema: “Vacanze luchesi”, progettata dall’Amministrazione comunale in sinergia con le associazioni locali.

Nel programma, un’ampia e varia selezione di brani tratti dalle colonne sonore dei film più amati, con musiche di Ennio Morricone, Henry Mancini, Nino Rota, tra altri, una composizione sempre diversa ma fortemente suggestiva. “É un appuntamento tra i più attesi della nostra rassegna”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “il concerto vedrà protagoniste le composizioni più evocative del grande cinema, in una selezione inedita capace di appassionare un pubblico di ogni età e incontrare sensibilità diverse, come è stato nelle occasioni in cui abbiamo avuto il piacere di ospitare altre edizioni della “serata kolossal”. Invito tutti a partecipare”.