“Le stanze del tempo”: con il prosciugamento del lago del Fucino, prende il via la rassegna History Trekking

Prende il via venerdì 19 al Castello Piccolomini di Celano “History Trekking, theatre experience”, l’innovativo concept di valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, demoetnoantropologico e naturale della Marsica.

Il primo spettacolo della rassegna coinvolgerà il pubblico, diviso in piccoli gruppi, che passerà da una stanza all’altra, in un viaggio che restituirà tempi, luoghi e personaggi della storia del Prosciugamento del Fucino, un tempo il terzo lago d’Italia per estensione.

Al centro dello spettacolo itinerante, storie e memorie del prosciugamento del Lago Fucino: una delle maggiori opere di ingegneria idraulica mai realizzate, che sarà raccontata dalle mille voci che intorno al lago vissero o lavorarono, lo venerarono come fluido dio o lo prosciugarono fino all’ultima goccia.

Una governante accoglie il pubblico e lo prepara al viaggio attraverso corridoi e stanze. A piccoli gruppi gli spettatori attraversano spazi e insieme memorie, scandite da tempi diversi e complementari.

Alle storie del lago e degli dei che lo abitavano, si alterneranno quelle del ‘grande seccatore’ Torlonia e della sua famiglia. E le ambizioni dell’imperatore Claudio. Con la più grande naumachia di tutti i tempi realizzata nel 52 d.C. con 100 navi e 19.000 schiavi.

Ma i traghettatori del viaggio nelle stanze del tempo, quelli che nelle stanze hanno voce per raccontare, non sono né imperatori e nemmeno i principi che vollero e diressero i lavori: sono figure tra il reale e l’immaginario, rappresentanti di un’umanità vasta e perduta insieme a divinità minori; sono coloro che l’opera l’hanno realizzata oppure subìta, che hanno toccato con le loro mani l’acqua e poi la terra. Ma non sono stati mai padroni né dell’una né dell’altra.

Operai scavatori, semidei scivolati via dal mondo insieme alle acque del lago, camerieri e maggiordomi di casa Torlonia, custodi del fuoco: voci, immagini e personaggi di un lago che non c’è più si muovono tra le mura di un’antica residenza, come eco profonda di un tempo remoto ancora presente.

Una memoria collettiva scandita da un tempo frammentato e rimodulato, ogni volta diverso a ogni passaggio di stanza. Un viaggio che restituisce l’immagine di un Abruzzo arcaico eppure al centro di profondi processi di innovazione. Una terra spesso distante dalla percezione emotiva dei più. Una terra che a volte è straordinariamente potente, in grado di trasformarsi, in cerca di nuovi equilibri, insieme al bisogno sempre più maturo di conoscenza del passato. Un passato a tratti presente ma ancora intangibile.

Ideazione, drammaturgia e testo sono di Stefania Evandro. Con Cristina Cartone, Stefania Evandro, Paola Munzi, Alberto Santucci, Rita Scognamiglio e Giacomo Vallozza.Musicisti: Giuseppe Morgante, Alex Ricci, Germana Rossi e Giancarlo Tozzi. Regia: Stefania Evandro e Antonio Silvagni. Lo spettacolo è realizzato in memoria di Raffaele Degni.

Il ciclo di spettacoli è realizzato dalla compagnia teatrale Lanciavicchio, promosso dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, Musei Archeologici Nazionali di Chieti – Direzione Regionale Musei Nazionali Abruzzo e la collaborazione della direttrice del Castello di Celano, Marina Nuovo.

“Le stanze del tempo” sarà replicato la sera successiva, sabato 20 luglio, sempre alle 21.15, al Castello di Celano.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

Il numero dei posti negli spettacoli è limitato, pertanto si consiglia l’acquisto in prevendita dei biglietti, possibile nei punti vendita ad Avezzano oppuresul sito www.i-ticket.it. Qualora fossero ancora disponibili, sarà possibile acquistare i biglietti anche in loco. Punti vendita Avezzano: Tabaccheria Via America 65, Bianchi Tour Galleria JFK Piazzale Kennedy.

COSTO BIGLIETTI

Intero 10 euro (più prevendita 1 euro). Ridotto (6-13 anni) 6 euro(più prevendita 0,50 cent).Ingresso gruppi (min 4 max 8) biglietto 8 euro (più prevendita 0,80 cent). Omaggio per bambini fino ai 5 anni (da prenotare telefonicamente al numero 329 4995706.

Tutte le schede degli spettacoli, il programma completo e le modalità di acquisto dei biglietti sono pubblicati sul sito www.historytrekking.com