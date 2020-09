LECCE DEI MARSI – UN BELLISSIMO ESEMPLARE DA GIORNI FA VISITA AL PAESE, L’AMMINISTRAZIONE RICORDA LE REGOLE DI CONVIVENZA

NON LASCIARE CIBO, E RIFIUTI UMIDI IN GIRO

Da giorni un bellissimo esemplare di orso bruno marsicano fa capolino tra i rifiuti lasciati in località la guardia di Lecce nei Marsi, da chi campeggia o bivacca occasionalmente, creando curiosità e stupore dei frequentatori della zona! L’orso bruno marsicano pur essendo docile resta sempre un animale selvatico e imprevedibile nei suoi movimenti, per tanto si raccomanda di non lasciare rifiuti sul posto in modo da evitare che l’orso possa avvicinarsi ad essi per mangiarli! Questo vale per due ordini di motivi: 1- non abituare l’orso a trovare cibo facile, c’è il pericolo che possa diventare un orso cosiddetto confidente e, una volta abituato al cibo facile, possa scendere a valle per cercare altro cibo in pollai o alberi da frutto in prossimità delle abitazioni; 2- Evitare che curiosi possano avvicinarsi all’orso che sta mangiando per filmarlo o fotografarlo mettendo in pericolo la propria vita davanti a imprevedibili reazioni dell’animale selvatico. L’amministrazione comunale, d’intesa con il parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, ed in collaborazione con ACIAM sta cercando soluzioni per evitare l’abbandono di rifiuti sul territorio montano per consentire all’orso bruno marsicano di continuare a vivere tranquillamente come grande predatore delle bellissime montagne del parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e far godere i visitatori in modo tranquillo e sicuro questi bellissimi luoghi certificati dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità!

(nota di Augusto Barile)