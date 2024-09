LEGA GIOVANI, MOBILITAZIONE REGIONALE PER SOSTENERE SALVINI

“Mobilitazione in tutte le province abruzzesi per sostenere il nostro segretario e Vice Premier Matteo Salvini che rischia 6 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi clandestini. Stiamo lanciando, attraverso flash mob, in tutta la regione un messaggio chiaro: Salvini è stato l’unico a difendere i confini italiani (ed europei), noi siamo con lui”. Così in una nota il coordinamento regionale della Lega Giovani Abruzzo.

“Nei prossimi giorni – dichiarano i giovani leghisti – continueremo la nostra azione partecipando alla “gazebata” che la Lega organizzerà in tutte le principali piazze della Regione per accogliere tutti coloro che volessero sostenere il Ministro Salvini in questa che è una battaglia di libertà, che non può lasciare indifferente nessuno che abbia a cuore il nostro Paese.

“Dall’Abruzzo a Pontida, dove, il prossimo 5 Ottobre, saremo accanto al Segretario con centinaia di ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia. Ringraziamo tutte le ragazze e i ragazzi che, attraverso il proprio impegno, non chinano il capo e si ribellano ad un sistema che non ci piace e che vogliamo cambiare. Non sarà un processo a fermare le nostre idee di libertà, coerenza e buonsenso”, conclude la nota.