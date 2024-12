Lfoundry Avezzano, Fina (PD): ” il confronto tra sindacati e azienda positivo.Tenere alta l’attenzione”

“Riscontriamo con piacere che il tavolo di confronto tra azienda e sindacati sta procedendo positivamente. La nuova fase di relazioni industriali, tanto auspicata, dimostra tutta la sua utilità. In questa delicata fase dobbiamo garantire il massimo del sostegno istituzionale – queste le parole del Senatore del PD Michele Fina in merito agli sviluppi della vertenza Lfoubdry di Avezzano, azienda leader nel settore dei semiconduttori – domani si sarebbe dovuto riunire l’importante tavolo regionale, tuttavia se il rinvio di qualche giorno serve per consentire nuove e più avanzati soluzioni nel confronto aziendale, siamo concordi. I nuovi impegni assunti dall’azienda in merito al riassorbimento del personale dell’help desk, alla revisione del taglio delle maggiorazioni e alla regolamentazione delle pause sono oggettivi passi avanti che vanno nella direzione giusta. È in questa fase che l’unità istituzionale deve garantire al confronto tra azienda e lavoratori il massimo del suo sostegno, per far in modo che gli impegni aziendali diventino praticabili. Penso anzitutto alla formazione aziendale, pilastro dell’accordo in discussione, che consentirebbe ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di recuperare in termini di riqualificazione delle competenze e di compensare la contrazione salariale nei prossimi 24 mesi. Su questo specifico punto il ruolo della Regione sarà fondamentale e chiediamo su questo un impegno netto che garantisca le risorse necessarie. In attesa della riconvocazione del tavolo, tutti i livelli politici e istituzionali hanno il dovere di restare vigili e costantemente concentrati sulla vicenda”