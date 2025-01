Liceo Statale Benedetto Croce. Seconda tappa per gli studenti del triennio alla scoperta di Avezzano e della Marsica

Un’altra splendida giornata di formazione sul campo per gli studenti del triennio del Liceo B. Croce che il 21 gennaio hanno scoperto le bellezze della subregione marsicana.

Gli alunni delle classi 3C, 3H, 3N (Liceo delle Scienze Umane), della 4D (Liceo Economico Sociale) e della 3E (Liceo Linguistico) accompagnati dai proff. Di Massimo, Visci, De Nes, Sallustio, Tarquini, Zaurrini, Di Carlo, Salini, Gallese, Maddalena hanno visitato il gioiello archeologico di Alba Fucens, la Chiesa di San Pietro, nell’antichità tempio dedicato ad Apollo, che si erge su una delle tre colline che circondano Alba Fucens.e il borgo medievale di Albe. La visita è stata guidata dalla docente prof.ssa Veneranda Rubeo e dalla prof.ssa Saladino.

Gli studenti delle classi 3A, 3D (Liceo Economico Sociale), della 3B (Liceo delle Scienze Umane) e della 3G (Liceo Linguistico) accompagnati dalle prof.sse Collacciani, Di Pangrazio, Bizzarri, Montagliani, Caraceni, Damiani, Cicconi, Mangiacapra hanno visitato il comune di San Benedetto dei Marsi dove sono stati accolti dal Sindaco Antonio Cerasani, dall’assessore Erminia Raglione, dalla Preside in quiescenza prof.ssa Maria Gigli, dalla prof.ssa Giovanna Cipolla che ha coordinato l’attività. Presente anche la Signora Valeria De Vincentis, mamma di una allieva del Liceo Benedetto Croce, che ha fatto da guida ai ragazzi. A tutti loro un ringraziamento speciale per la calorosa accoglienza e per la disponibilità. Gli studenti hanno visitato la Casa Comunale, la Domus Romana, i Morroni Dei Marsi, il Santuario Parrocchiale di Santa Maria Goretti, il Portale Santa Sabina e la Casa Museo Sabina Santilli (Fondatrice della Lega del Filo d’Oro).

Le classi 4E, 4G, 4I, 4M (Liceo Linguistico) con i proff. D’Addario, Cerasoli, Fiordigigli, Bartolomucci, Sassanello, Pelliccetti, Venditti hanno visitato la Città di Avezzano ripercorrendo, sotto la guida del prof. Andrea Oddi e del dott. Antonio Socciarelli (ricercatore in ambito storico e antropologico), la storia della Città, visitando i principali punti di interesse storico: la Casa Palazzi, il Parco del Castello Orsini Colonna e l’archivio storico diocesano.

Un ringraziamento speciale alle amministrazioni comunali e ai Sindaci di Avezzano, Massa d’Albe e San Benedetto dei Marsi per la disponibilità e l’accoglienza. Ancora una volta l’incontro tra scuola e territorio è stata un’occasione di crescita per i ragazzi.