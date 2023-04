L’Isweb Avezzano Rugby non molla niente: con tre uomini in meno vince all’ultimo contro il Napoli



Avezzano. Un calcio piazzato di Giovanni Natalia all’ultimo minuto ha regalato la vittoria all’Isweb Avezzano Rugby che ieri, tra le mura domestiche dello stadio “A.Trombetta”, ha sconfitto per 35-34 il Rugby Napoli Afragola. Una partita sempre in bilico nel punteggio, con continui ribaltoni e decisa all’ultima azione disponibile dal mediano d’apertura giallonero.

Non è stata facile per gli abruzzesi che, anche se andati avanti per 6-0 con due calci di Natalia, hanno subito la rimonta dei campani autori di due mete nel primo tempo (marcate rispettivamente da Mazzetta e Filippone e trasformate al piede da Gargano). Di Cristian Martini la meta avezzanese che ha chiuso il primo tempo sul 13-14 a favore degli ospiti.

Nella ripresa i padroni di casa hanno provato a cambiare marcia ancorandosi alla touche e alla maul avanzante e provando a muovere la palla al largo per favorire le progressioni dei trequarti, ma i napoletani si sono aggrappati a una mischia rocciosa e performante. L’argentino Camilo Schanton ha marcato due mete per l’Isweb Avezzano Rugby, mentre Nicola Rettagliata ne ha realizzata una. Il Rugby Napoli Afragola ha risposto con i calci di Gargano e una meta di Russo prima della meta tecnica assegnata loro dall’arbitro.

La grande pressione esercitata dalla mischia partenopea ha portato a tre cartellini gialli contro gli abruzzesi (Zavatti, Di Roberto, Ciccarelli) che hanno chiuso la partita in dodici ma che, con grande tenacia e determinazione, non hanno mollato fino all’ultimo secondo quando, dopo un ribaltamento di campo, hanno subito un fallo. Da lì il calcio piazzato di Natalia che ha consentito all’Isweb Avezzano Rugby di aggiungere altri cinque punti in classifica (sono 58, ad ora, quando mancano due partite) e di sugellare così la dodicesima vittoria stagionale su diciotto incontri finora disputati.

Queste le parole dell’head coach dell’Isweb Avezzano Rugby, Vincenzo Troiani: “Abbiamo vinto all’ultimo minuto contro una squadra che ha cercato di portare a casa la partita. Per la loro classifica era fondamentale il risultato positivo poiché impegnati nella lotta per non retrocedere. Non hanno mai mollato, ma neanche noi abbiamo regalato un centimetro. La partita va giocata fino all’ultimo, lo sappiamo e lo abbiamo dimostrato ancora una volta. Siamo contenti del risultato ma anche del pubblico che si è entusiasmato vedendo la squadra battersi fino alla fine. Anche se gli obiettivi di questa stagione sono stati ampiamente superati, continuiamo nella crescita e nella formazione dei giocatori in vista della prossima stagione”.

“Una partita molto combattuta con il Napoli che ha dimostrato di meritare questa categoria, e per questo, facciamo loro un grande imbocca a lupo per il finale. Per quanto riguarda la nostra prestazione abbiamo mostrato di voler vincere in ogni occasione utile, è stata una grande prestazione collettiva e, nonostante le difficoltà, siamo rimasti sempre uniti fino alla fine”, ha commentato il mediano d’apertura giallonero, Giovanni Natalia, a fine match.

Tabellino

Avezzano (AQ), stadio “A.Trombetta” – domenica 23 aprile

Isweb Avezzano Rugby v Rugby Napoli Afragola 35-34 (13-14)

Marcatori: p.t. 15′ cp Natalia (3-0), 28′ cp Natalia (6-0), 34′ m. Iazzetta tr. Gargano (6-7), 38′ m. Filippone tr. Gargano (6-14), 40′ m. Martini tr. Natalia (13-14). s.t. 46′ m. Schanton tr. Natalia (20-14), 55′ m Russo tr. Gargano (20-21), 60′ m. Schanton (25-21), 62′ cp Gargano (25-24), 69′ cp Gargano (25-27), 70′ m. Rettagliata tr. Natalia (32-27), 78′ m.t Napoli (32-34) 79′ cp Natalia (35-34)

Isweb Avezzano Rugby: Tinarelli, Della Cagna, Schanton, Di Matteo, Capone, Natalia, Ficcadenti, Rettagliata, Ponzi, Costantini, Giangregorio, Martini, Zavatti, Mocerino, Napoleone. A disposizione: Ciccarelli, Di Roberto, Mammone, Trombetta, Speranza, Ippoliti, Babbo, Rosa. All. Troiani

Rugby Napoli Afragola: Boccazzi, Iervolino, Antonelli, Filippone, Cioffi, Gargano, Di Tota, Lauro, Errichiello, Brusca, Iazzetta, Russo, Notariello, Careri, Aiello. A disposizione: D’Alessandro, Campoccio, Di Pace, Peradze, Antonelli, Di Fusco, Dolors, Stanzione. All. De Gregori

Arbitro: Baldazza

Cartellini: 75′ cartellino giallo a Zavatti (Isweb Avezzano Rugby), 77′ cartellino giallo a Di Roberto (Isweb Avezzano Rugby), 78′ cartellino giallo a Ciccarelli (Isweb Avezzano Rugby)

Calciatori:

Note: Giornata molto calda e ventilata, circa 400 spettatori presenti sugli spalti

Punti conquistati in classifica: Isweb Avezzano Rugby 5; Rugby Napoli Afragola 2

Foto: Chiara Terrenzio, Federico Renier.