L’ISWEB AVEZZANO RUGBY PREPARA LA PROSSIMA STAGIONE E CONFERMA LA GUIDA TECNICA. ROBERTO VERNIERI L’UNICA NOVITÀ

L’Isweb Avezzano Rugby scalda i motori in vista della preparazione al prossimo campionato di serie A 2023/2024. In attesa di conoscere la rosa definitiva dei giocatori che indosseranno la maglia giallonera, la società ha confermato in blocco lo staff tecnico che tante soddisfazioni ha regalato la scorsa stagione quando, al ritorno in serie A dopo dieci anni, gli abruzzesi hanno chiuso al quarto posto in classifica.



Vincenzo Troiani sarà l’head coach della squadra, affiancato da mister Pierpaolo Rotilio e da Roberto Quartaroli, per il secondo anno allenatore dei trequarti. Unica novità è rappresentata dall’arrivo di Roberto Vernieri, professionista di comprovata esperienza nell’ambito rugbistico, che si occuperà della formazione dei preparatori atletici di tutte le categorie. Dopo sette stagioni Domenico Ciaccia lascia, per motivi strettamente personali, il ruolo di preparatore atletico. Il club tiene a ringraziarlo pubblicamente per il grande lavoro svolto in quest’arco di tempo, frutto di passione, dedizione e attaccamento. Entro fine mese saranno resi noti gli staff tecnici di tutte le categorie di under e minirugby.

“Il progetto dell’Isweb Avezzano Rugby è chiaro, ed è quello di fondare il proprio percorso di crescita su uomini di esperienza con un’elevata conoscenza del rugby oltre che dell’ambiente sportivo abruzzese. La conferma dello staff tecnico della scorsa stagione è stata una pura formalità: la stima e la fiducia che ci sono all’interno di questo gruppo di lavoro sono vere e sincere, così come l’alchimia che ci consente di adottare le decisioni migliori nella massima serenità. Conosciamo il nostro potenziale, puntiamo a replicare l’ottima stagione dello scorso anno”, afferma il presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti.