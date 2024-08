L’Isweb Avezzano Rugby punta sui giovani: in arrivo il trequarti abruzzese Antonio Copersino

Avezzano. L’Isweb Avezzano Rugby continua a rafforzare la rosa in vista del campionato di serie A1 che prenderà il via a ottobre con il debutto in trasferta contro il Biella Rugby. Il club marsicano è lieto di annunciare l’arrivo di Antonio Copersino, trequarti ala classe 2005 proveniente dalla Rugby Experience School L’Aquila. Un altro giovanissimo a disposizione dell’head coach Vincenzo Troiani che potrà così contare su un mix di esperienza e giovani promesse per affrontare un torneo di altissimo livello.

“Ho scelto l’isweb Avezzano Rugby perché ho visto in questa società delle grandi opportunità di crescita – spiega il giocatore – l’obiettivo per questa stagione è sicuramente quello di migliorare le mie abilità tecniche e sono sicuro che lo staff mi darà una grande mano. Alla squadra vorrei dare tutto me stesso per raggiungere i risultati migliori. Non vedo l’ora di iniziare quest’avventura”.