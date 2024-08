Lo straordinario “Fontamara” di Silone fa il tutto esaurito: nuova data al Castello di Celano

Classicità e contemporaneità nella produzione del Teatro Lanciavicchio

Celano. Nuova data per lo spettacolo del Teatro Lanciavicchio “Fontamara”, dopo il tutto esaurito raggiunto nei due appuntamenti organizzati nella chiesa di San Pietro ad Alba Fucens e al Castello Piccolomini di Celano.

Una nuova replica è stata organizzata dalla direzione del Lanciavicchio e dalla direttrice del Castello, Marina Nuovo e messa in calendario per lunedì 19 agosto, alle 21.15, al Castello di Celano.

Tante le richieste arrivate per l’evento, inserito nel cartellone estivo di History Trekking, da parte dei tanti abruzzesi e turisti che arrivano invece da fuori regione, che non sono riusciti a partecipare ai due appuntamenti per via del sold out.

“Lo spettacolo Fontamara, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e dal Teatro Lanciavicchio, ha ricevuto diversi premi e riscuote sempre molto successo con i pubblici più diversi, in qualsiasi regione d’Italia”, commenta Stefania Evandro, la direttrice artistica del Teatro Lanciavicchio.

“Per il Teatro Lanciavicchio non è solo una creazione scenica, ma la dichiarazione di un punto di vista artistico e politico contemporaneamente: il punto di vista dei cafoni, di coloro che lavorano la terra e scavano a fondo e ‘fanno fruttificare la terra’ come diceva Silone”, va avanti, “è insieme una scelta artistica e culturale: portare in scena in tutta Italia un classico della letteratura mondiale, opera di un abruzzese. Ma anche una modalità operativa: l’utilizzo del teatro come strumento di scavo per andare a fondo di temi questioni e temi contemporanei. Negli ultimi anni la direzione artistica del Teatro Lanciavicchio ha approfondito proprio questa modalità di creazione e relazione con il pubblico: il teatro è per noi uno strumento di analisi e comprensione del mondo che abbiamo intorno. le storie del passato, in un’ottica di distanza, consentono di mettere in luce le contraddizioni del presente”.

“Non è un caso che Fontamara riscuota molto successo: sarebbe limitato confinare l’opera agli anni trenta del Novecento”, conclude Evandro, “è un’opera straordinaria proprio perché è ancora attuale; attraverso l’ingenuità dei cafoni di Fontamara, noi oggi riusciamo a comprendere anche questioni politiche, economiche e sociali del mondo contemporaneo. E il Teatro come strumento di analisi e scavo è presente nelle più recenti creazioni de Teatro Lanciavicchio, sia che trattino classici della letteratura sia che approfondiscano e ricostruiscano la storia e la memoria di un territorio. Il progetto History Trekking realizzato attraverso la collaborazione con la Direzione Regionale Musei e il Castello Piccolomini di Celano con la direttrice Nuovo ci consente di portare nei luoghi e nei siti culturali le storie che riguardano un’Italia antica e un Abruzzo che sembra passato ma che ancora presente nella sua bellezza e nelle sue contraddizioni, soprattutto nel suo valore storico e nella sua cultura immateriale”.

Gli altri appuntamenti di History Trekking

Martedì 20 agosto Castello Piccolomini Celano (AQ) Le stanze del tempo, ore 21.15

Mercoledì 21 agosto Castello Piccolomini Celano (AQ) Le stanze del tempo, ore 21.15

Venerdì 23 agosto Alba Fucens (AQ) #MemoryTracks, ore 18

Sabato 24 agosto Alba Fucens (AQ) #MemoryTracks, ore 18

Domenica 25 agosto Alba Fucens (AQ) #MemoryTracks, ore 18

Giovedì 29 agosto Castello Piccolomini Celano (AQ) Le stanze del tempo, ore 21.15

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

È possibile procedere con l’acquisto anche direttamente la sera dell’evento ma comunque si consiglia l’acquisto in prevendita dei biglietti, possibile nei punti vendita ad Avezzano oppure sul sito www.i-ticket.it.

Punti vendita Avezzano: Tabaccheria Via America 65, Bianchi Tour Galleria JFK Piazzale Kennedy.

Intero 10 euro (più prevendita 1 euro). Ridotto (6-13 anni) 6 euro (più prevendita 0,50 cent). Ingresso gruppi (min 4 max 8) biglietto 8 euro (più prevendita 0,80 cent). Omaggio per bambini fino ai 5 anni (da prenotare telefonicamente al numero 329 4995706. Qualora fossero ancora disponibili, sarà possibile acquistare i biglietti anche in loco.

Tutte le schede degli spettacoli, il programma completo e le modalità di acquisto dei biglietti sono pubblicati sul sito www.historytrekking.com