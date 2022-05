L’ORDEN DEL CAMINO DE SANTIAGO “SDOGANATO” IN ITALIA DA UN MARSICANO DI COLLELONGO

Il Commendator Dottor Valentino PISEGNA tra i 1383 ambasciatori presenti nel mondo: è colui che ha fatto conoscere l’Ordine Cavalleresco spagnolo in Italia.

L’Ordine Cavalleresco Orden de Santiago nasce in Spagna nel 1170 come Militia Christi, per la necessità di fornire sicurezza ai pellegrini che si recavano in pellegrinaggio alla città di Santiago, per sostenere la riconquista e difendere il Cristianesimo dall’Islam, trova la sua origine negli alti ideali e princìpi della Cavalleria cristiana, per irradiare da questi, la sua azione verso tutti i pellegrini diretti al sepolcro dell’Apostolo Giacomo il Maggiore, Il loro distintivo è una croce rossa che simula una spada a forma di giglio, la sua storia è ricca di battaglie contro i musulmani, di lotte di potere, di prese di posizione negli affari interni dei Regni ispanici. L’Ordine di Santiago ha dato un grande impulso all’arte e lasciato una consistente impronta in numerosi luoghi come testimoniano numerosi edifici, chiese, monasteri, conventi. Abolito dalla “Prima Repubblica” nel 1873 e nuovamente estinto dalla “Seconda Repubblica” nel 1931, l’Ordine di Santiago insieme ad altri Ordini spagnoli è stato reintegrato da Re Juan Carlos I come “Organizzazione Nobiliare, Onorifica e Religiosa”. Oggi l’erede diretto di questo antichissimo Ordine Cavalleresco è l’ORDEN DEL CAMINO DE SANTIAGO che ha mantenuto intatti i valori della cavalleria e della nobiltà, Si tratta di un Ordine filantropico, costituito da un gruppo di persone riunite sotto lo stesso ideale spirituale, che ha come obiettivo un fine nobile: la conservazione dei luoghi di culto legati alla figura di San Giacomo e la propaganda della Rete dei Cammini che conducono al suo Sepolcro, con lo sguardo rivolto alla salvaguardia dell’ambiente. Anche se la maggioranza dei suoi membri non proviene più come in passato da ceti aristocratici, i Cavalieri e le Dame vengono ammessi per i meriti manifesti acquisiti nei confronti del Cammino e dell’Ordine stesso, in accordo con il principio della cavalleria, nella verità e nella giustizia. I Cavalieri e le Dame di Santiago con la croce blasonata sul mantello color avorio, manifestano la filantropia con iniziative concrete, sia individuali che collettive. La sede dell’Ordine si trova a Santiago de Compostela – Città in cui la storia e la fede si mescolano con la maestosità e la bellezza – all’interno del HOSTAL DE LOS REYES CATOLICOS, l’edificio a lato della CATTEDRALE DI SANTIAGO. Nell’ultimo decennio l’ORDEN DEL CAMINO DE SANTIAGO ha delineato passi decisivi nella strategia di crescita e rafforzamento nel contesto internazionale. Tra i 1383 ambasciatori presenti in molte parti del mondo figura il marsicano Valentino PISEGNA, Primo Italiano insignito del titolo di CABALLERO “per la sua attività di promozione dei valori universali del Cammino di Santiago e per il suo contributo al successo del pellegrinaggio a Compostela”, investitura avvenuta nella città di Santiago de Compostela durante il XIX Capitolo Generale del 2015. Il lavoro di promozione del Cammino del Commendatore PISEGNA è iniziata dopo la sua prima esperienza a Santiago, avvenuta nel lontano 1996 e portata avanti sia in ambito Sociale: attraverso articoli, workshop, interviste, che in ambito Accademico: nel 2009 ha discusso una tesi con il Prof, Sandro VALLETTA sugli Aspetti interculturali e sociali del Cammino di Santiago nel Master in Comunicazione Interculturale e Sociale. Il dinamismo del Cav. O.M.R.I. Dr. Valentino PISEGNA ha dato visibilità all’ ORDEN DEL CAMINO DE SANTIAGO in Italia, e un contributo sostanziale per il raggiungimento degli obiettivi strategici di conquista di consensi nel nostro Paese nel quale può contare, oggi, con numerosi affiliati. Nel 2016, nell’ottica di rafforzamento della Rete internazionale dei Commendatori, il Consiglio dell’Ordine presieduto dal Gran Maestro Sen. Miguel Pampìn Rua, gli ha conferito la promozione a COMMENDATORE PER L’ITALIA : “en atenciòn de los mèritos personales y profesionales y al trabajo que viene realizado de una manera brillante en las misiones que se le fueron encomendadas”. L’Ordine dei Cavalieri e delle Dame di Santiago celebra il Capitolo Generale nella città di Santiago de Compostela nel fine settimana che precede il 25 luglio (San Giacomo), con una cerimonia che prevede l’investitura di nuovi Cavalieri e Dame nelle città di Santiago e Melide. Nell’elenco degli associati – reperibile sul sito ufficiale dell’Ordine www.ordendelcaminodesantiago.es -, si trovano docenti universitari, giornalisti, attori, parlamentari, religiosi, avvocati, medici, banchieri, operatori del turismo, appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine…Tutte persone che rivestono una posizione centrale nella Società, ammesse nell’Ordine per la loro affidabilità e per la loro apprezzabile e irreprensibile condotta.