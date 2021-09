LORETO APRITONO. 29ENNE IN COMA DOPO UNA CADUTA IN CASA

Un ragazzo di 29 anni è finito in coma dopo una caduta avvenuta in casa. Il fatto è accaduto a Loreto Aprutino, sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, ma vista la gravità della situazione si è reso necessario far intervenire l’elisoccorso.

Il ragazzo è ricoverato presso l’ospedale di Pescara.