LORIS AND FRIENDS FOR ELVIS | DALL’8 GENNAIO SU TUTTE LE PIATTAFORME SOCIALS

Per il mondo e per gli amanti del Re del Rock and roll Elvis Presley, Loris Cattunar in arte Loris, dopo una lunghissima attesa, esce con la distribuito AZZURRA MUSIC produzione S.L.M. (Sound Light Music), il LORIS AND FRIENDS FOR ELVIS su le piattaforme digitali: I-TUNES –SPOTIFY – YOUTUBE….

L’opera discografica è dedicata a tutti gli amanti di Elvis Presley, con una rivisitazione dei brani meno noti, frutto di un’accurata ricerca e selezione, il tutto, eseguito in live con la Sylvia Pagni Swing Band orchestral e, registrato presso l’Accademia dello Spettacolo S.L.M. Sound Light Music di Pineto.

Loris Cattunar in arte LORIS, swing – man, italo – australiano, ha collaborato in qualità di autore musicale con Teddy Reno, M°Sylvia Pagni, R Bais, R.Piccione, Elisa Riccitelli etc… ma la sua grande passione per il canto lo ha portato come cantante ed autore, a grandi programmi radiofonici e televisivi come: TeleCapodistria, Canale Italia, Roxy Bar TV e il Barone Rosso di Red Ronnie etc…. ha realizzato testi e collaborato alla realizzazione di sei opere discografiche per Azzurra Music, EMI, RTI – Mediaset.

La produzione LORIS AND FRIENDS FOR ELVIS, comprende 7 brani:

Fools Rush In (Johnny Mercer / Rube Bloom)

Girls! Girls! Girls! (Jerry Leiber / Mike Stoller)

I'm Gonna Sit Right Down and Cry (Howard Biggs / Joe Thomas)

Lover Doll (Abner Silver / Sid Wayne)

(Such An) Easy Question ( Blackwell / W. Scott)

What's She Really Like (Sid Wayne / Abner Silver)

Viva Las Vegas (Doc Pomus / Mort Shuman)

Buon Ascolto !!!

(Dott.ssa Stella Chiavaroli)