LOTTA AGLI STUPEFACENTI DA PARTE DEI CARABINIERI DI PESCARA: 2 DENUNCIATI E 56 PIANTE DI MARIJUANA SEQUESTRATE

I Carabinieri delle due Sezioni del N.O.R. della Compagnia di Pescara, hanno deferito in s.l. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un marocchino 49enne, con precedenti, e rinvenuto e sottoposto a sequestro ad opera di ignoti 56 piante di marijuana dell’altezza media di circa un metro cadauna.

