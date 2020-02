LUCIANO MONTICELLI NOMINATO COMPONENTE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI ITALIA VIVA

Luciano Monticelli è stato nominato componente dell’Assemblea Nazionale di Italia Viva. Ne dà notizia l’ex consigliere regionale, di ritorno dal fine settimana a Roma, dove si è tenuta l’assemblea nazionale del partito fondato da Matteo Renzi.

“L’Assemblea nazionale, che è presieduta dalla Presidente e dal Presidente nazionali – spiega in merito Monticelli – ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale dell’Associazione, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali. Esprime indirizzi sulla politica dell’associazione attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall’ufficio di Presidenza o dal Comitato nazionale. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

Assieme alle Commissioni, sono stati creati inoltre anche ben 30 Cantieri di Futuro, ai quali tutti possono aderire e fornire contribuiti di idee, cantieri tematici che costituiranno le basi per gli obiettivi futuri.

Quattro i temi, di interesse generale per tutti i cittadini, che sono già sul tavolo programmatico del partito nazionale e che saranno tutti portati sull’intero territorio. “Il primo – spiega ancora il neo eletto – è l’intenzione di sbloccare con i Commissari i cantieri fermati della burocrazia. Non solo. Siamo a lavoro anche per l’eliminazione o comunque la modifica del Reddito di Cittadinanza e sul tema della prescrizione, per la quale lavoriamo per una giustizia giusta e non sul giustizialismo”.

Ultimo tema, infine, la volontà di cambiare le regole per eleggere il Sindaco d’Italia e dare 5 anni di stabilità al Governo. Su quest’ultimo punto, in particolare, si riprende una vecchia battaglia politica che portò avanti Mario Segni nel 1993.

Palpabile la soddisfazione del neo eletto all’indomani dell’assemblea romana. “Un ringraziamento per questa nomina importante – sottolinea Luciano Monticelli – va al presidente, nonché vice presidente della Camera, Ettore Rosaro e alla presidente Teresa Bellanova, ma anche al parlamentare abruzzese Camillo D’Alessandro e all’ex parlamentare Tommaso Ginoble. Grazie anche ai due coordinatori provinciali Maria Cristina Marroni e Vincenzo Di Marco e a tutti i gruppi provinciali e comunali di Italia Viva, in particolare ovviamente il gruppo consiliare di Pineto con i coordinatori locali Cleto Pallini, Ina Spinei e Pierpaolo Cantoro”.