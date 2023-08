LUCO DEI MARSI. FINALE DELUXE PER GLI INCONTRI D’AUTORE CON L’ABRUZZESE FUORI SEDE

Finale deluxe per la serie degli Incontri d’Autore annoverati nella rassegna estiva Vacanze luchesi 2023. Ospite d’onore del Giovedì letterario di oggi, a Luco dei Marsi, Gino Bucci, noto come “L’Abruzzese fuori sede” e divenuto, attraverso l’omonima pagina, fenomeno social e formidabile promotore e valorizzatore di luoghi, usi, linguaggi e costumi dell’Abruzzo intero, in Italia e all’estero. L’amatissimo Abruzzese sarà protagonista, con l’opera “Rime toscibili”, ed. Ricerche e Redazioni, dell’incontro in programma per le 16.30 di oggi, 24 agosto, sul terrazzo della Casa di Olimpia, al n. 102 di via Duca degli Abruzzi, con la partecipazione, nelle vesti di relatore, dello scrittore Alessandro Faonio.

“Siamo lieti di accogliere questo geniale autore, che è riuscito, a partire da una “semplice” pagina social, a far conoscere, meglio di tanti divulgatori, tanta parte della nostra bellissima regione, come della sua storia più autentica, quella che emerge da usanze e tradizioni che sopravvivono al tempo, diventando un punto di riferimento per i tanti abruzzesi in Italia e nel mondo”, ha sottolineato la sindaca Marivera De Rosa. “Quella di oggi sarà un’occasione preziosa per conoscere la sua opera, che coniuga in modo peculiare dialetto e italiano nel tratteggiare, con uno sguardo attento, a tratti esilarante e sempre affettuoso, l’Abruzzo e i caratteri della nostra comune identità. Invito tutti a partecipare”. Al termine dell’incontro si terrà un brindisi augurale in terrazza.