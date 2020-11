Luco dei Marsi, al via il restyling del centro storico

Al via il restyling del centro storico di Luco dei Marsi. Sono partiti i lavori di rifacimento delle strade del borgo antico del paese, che vedranno il ripristino, atteso da decenni, di asfalti e annessi dall’area da piazza delle campane fino a via Montebello, nell’area del Borghetto, passando da via Garibaldi, e di parte di via Roma, nel tratto tra la chiesa di San Giovanni Battista a via Corsignani. I lavori, realizzati con fondi ministeriali ottenuti dall’Amministrazione Luco Bene Comune, prevedono il rifacimento integrale, dalla fresatura alla realizzazione del manto stradale alla messa in sicurezza, delle strade interessate, e sono parte di un ampio progetto avviato negli ultimi due anni e mezzo, che ha già condotto al ripristino di diverse aree del paese e a nuove realizzazioni di infrastrutture e arredi urbani.

“Questi lavori erano necessari e attesi dai cittadini da anni e anni, ed è una soddisfazione ancora maggiore, per noi, averli potuti varare malgrado le difficoltà non ordinarie in cui ci siamo imbattuti quest’anno, che hanno generato rallentamenti su vari piani e nuove problematiche a cascata”, spiega la sindaca Marivera De Rosa. “Si tratta di lavori ideati nell’ambito del progetto generale di rinnovamento del nostro paese, fermo da tempo circa l’ampliamento delle infrastrutture essenziali e nelle manutenzioni straordinarie, spesso anche in quelle ordinarie, come nell’adeguamento di quelle esistenti. Un progetto vasto che va avanti, e ringrazio ancora la mia squadra e l’Ufficio tecnico, come anche il Segretario comunale, per il supporto e il lavoro sinergico ed efficiente che ci consente di portare a casa, ancora una volta, un grande risultato. Sono opere essenziali, soprattutto per lo sviluppo cui guardiamo, e che non può prescindere dalla sussistenza di un tessuto urbano sano, funzionale e fruibile”.