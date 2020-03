LUCO DEI MARSI. APPELLO DEL SINDACO DE ROSA AI GIOVANI: EVITATE DI USCIRE SIAMO TUTTI CHIAMATI ALLA MASSIMA RESPONSABILITÀ NEI COMPORTAMENTI, NON È UN VIDEOGAME

ATTENZIONE! Sono arrivate segnalazioni di inosservanza delle disposizioni, in particolare da parte di giovani, riguardo alla necessità di evitare di uscire di casa se non per motivi specifici, obbliganti e comprovabili, ed evitare assembramenti (dunque ANCHE uscite/riunioni di GRUPPO, feste private).

L’emergenza, come confermato dall’OMS poco fa, è tutt’altro che in superamento, e ricordiamo che, sebbene le persone più anziane o più fragili siano più soggette a esiti tragici, il Coronavirus è altamente contagioso anche per i GIOVANI, come per tutti, con conseguenze potenzialmente tragiche anch’esse: dai danni alla propria salute (con decorso imprevedibile, anche fatale), al veicolare il virus a familiari e amici. Siamo tutti chiamati alla massima responsabilità nei comportamenti, non è un videogame!

Invitiamo tutte le famiglie e quanti chiamati al ruolo di educatore di vigilare e sollecitare i ragazzi a rispettare le prescrizioni! Collaboriamo tutti, per il bene di tutti.