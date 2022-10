Luco dei Marsi, cerimonia di conferimento della Civica Benemerenza al Maestro Francesco Fina

Luco dei Marsi celebra l’eccellenza e si prepara a onorare il talento del Maestro Francesco Fina, docente e musicista di chiara fama, anche autore di apprezzati testi di settore, con il conferimento della Civica Benemerenza. L’Attestazione, disposta su proposta della sindaca Marivera De Rosa e accolta all’unanimità dal Consiglio comunale, sarà conferita nel corso della cerimonia in programma per domani, sabato, 22 ottobre, alle 17, nella sala consiliare.

“Il Maestro Fina è testimonianza viva di come il talento, unito alla dedizione e all’impegno senza sosta, possa tracciare percorsi straordinari, in grado di contraddistinguere la sfera personale ma anche di lasciare tracce preziose e indelebili nella collettività, donando straordinari contributi alla cultura”, sottolinea la sindaca Marivera De Rosa. “Così è nel caso del Maestro, al contempo straordinario ambasciatore della nostra Comunità e fonte di perenne lustro per Luco dei Marsi, che si dedica da tempo anche a trasmettere, accanto alle grandi emozioni che si rinnovano a ogni suo concerto, la stessa passione alle nuove generazioni”.