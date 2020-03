Luco dei Marsi. Emergenza coronavirus, il Comune in aiuto delle famiglie in difficoltà economiche

Luco dei Marsi. Le restrizioni che in tutta Italia costringono i cittadini a non poter uscire dalle proprie case, stanno cominciando a produrre i primi effetti. Molte persone, soprattutto titolari di piccole attività, ma anche lavoratori dipendenti, iniziano a vivere in ristrettezze economiche. Per molte famiglie sono sopraggiunte difficoltà impensabili fino a un mese fa, e anche acquistare beni alimentari di prima necessità, è diventato un problema. Il comune di Luco dei Marsi, in accordo con gli esercenti e l’Ufficio di Servizio Sociale, sta promuovendo la raccolta di generi di prima necessità per famiglie e singoli in difficoltà. Sulla pagina facebook del Comune, l’Amministrazione comunale ha pubblicato un post in cui informa la cittadinanza dell’iniziativa solidale e invita a diffondere il messaggio di solidarietà.

IL TEMPO DI ESSERCI

Comunità Solidale//L’Amministrazione comunale, di concerto con gli esercenti, promuove la raccolta di generi di prima necessità per famiglie e singoli in difficoltà.

Nei supermercati e in altri negozi saranno presenti dei carrelli, o delle buste, appositamente segnalati, dove si potranno lasciare alimentari, prodotti per l’infanzia e l’igiene. SONO GIÀ DISPONIBILI DELLE SPESE, CHI NE AVESSE NECESSITÀ PUÒ CONTATTARE SENZA INDUGIO i numeri di supporto sotto indicati. Il poco di tanti può fare molto per quanti, in particolare in questo momento così critico, vivono anche, o ancora di più, il problema della mancanza di beni essenziali.

Facciamo arrivare il messaggio alle persone sole, agli anziani, a quanti potrebbero essere in difficoltà e non utilizzano internet.

#Insieme si può.

Numeri per l’emergenza:

329/3526224

347/5412944

346/9778857

M.R.